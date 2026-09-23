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Главы МИД Кыргызстана и Великобритании встретились в Нью-Йорке

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи, инвестиции и взаимодействие по санкционным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития политического диалога между Кыргызстаном и Великобританией, включая обмен визитами.

Отдельное внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию по санкционным вопросам.

Кулубаев и Милибэнд также обсудили предстоящую совместную работу в Совете Безопасности ООН.


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URL: https://www.vb.kg/461753
Теги:
Великобритания, США, сотрудничество, Кыргызстан, санкции, МИД, ООН
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