Главы МИД Кыргызстана и Великобритании встретились в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи, инвестиции и взаимодействие по санкционным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития политического диалога между Кыргызстаном и Великобританией, включая обмен визитами.

Отдельное внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию по санкционным вопросам.

Кулубаев и Милибэнд также обсудили предстоящую совместную работу в Совете Безопасности ООН.