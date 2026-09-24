"Феррари" подготовила специальный костюм для Шарля Леклера

Команда Формулы-1 "Феррари" презентовала эксклюзивный гоночный комбинезон для пилота Шарля Леклера, разработанный специально к предстоящему этапу в Сингапуре. По заявлению итальянцев, уникальный дизайн формы призван передать особенную атмосферу ночной гонки под ярким освещением городской трассы. В дополнение к комбинезону выпущена лимитированная серия кепок, которая появится в продаже 5 октября.

Примечательно, что в презентации нового стиля участвовал только Леклер, тогда как его напарник Льюис Хэмилтон сохранит стандартную форму. Подобный ход команда уже применяла в этом сезоне на этапе в Монако, где монегаск выступал в белом костюме с красными полосами в цветах национального флага, а британский гонщик остался в традиционной экипировке.

К гоночному уикенду в Сингапуре, который пройдёт с 9 по 11 октября, Леклер подходит на пятой строчке личного зачёта с 167 очками, а "Феррари" занимает третье место в Кубке конструкторов (командном зачёте) с 358 баллами. При этом перед визитом в Азию коллективу предстоит решить важную тактическую задачу на ближайшем Гран-при Азербайджана.

Как отметил руководитель команды Фредерик Вассёр, этап в Баку из-за длинной стартовой прямой и высоких возможностей для обгонов рассматривается как оптимальное место для замена деталей двигателя на машине Леклера. Получить штраф с отбросом назад на стартовой решётке в Азербайджане менее критично, чем в Сингапуре, где узкая трасса практически исключает обгоны.