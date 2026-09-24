Килиан Мбаппе: "Если выиграю "Золотой мяч", посвящу трофей Африке"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими чувствами к африканскому континенту в преддверии подведения итогов голосования за "Золотой мяч" 2026 года. В эфире радиостанции RFI форвард подчеркнул, что африканская культура оказала фундаментальное влияние на его воспитание, а сам он всегда сохранял тесную связь с семейными истоками.

Отец футболиста Вильфрид родился в Камеруне, а мать Файза Ламари имеет алжирские корни. Мбаппе отдельно вспомнил свою поездку на родину отца - в камерунскую деревню Джебале. По словам форварда, во время любых визитов в регион он неизменно ощущает искреннее тепло и мощную поддержку со стороны местных жителей.

Нападающий признался, что очень рассчитывает завоевать главный индивидуальный трофей мирового футбола и, если это произойдет, часть этой награды будет принадлежать его африканским болельщикам. Мбаппе вошел в число 30 финалистов "Золотого мяча" 2026 года. Имена победителей объявят 26 октября на торжественной церемонии в лондонском театре Palladium.

Минувший сезон-2025/26 выдался для француза крайне результативным: он завоевал титулы лучшего бомбардира в Ла Лиге, Лиге чемпионов и на чемпионате мира. При этом клубные и командные трофеи достались форварду сложнее - "Реал" взял серебро чемпионата Испании и остановился на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, а национальная сборная Франции завершила выступление на мундиале в полуфинале.