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В Кыргызстане призвали изменить подход к освещению борьбы с коррупцией

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- Назгуль Абдыразакова
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Антикоррупционный деловой совет при президенте Кыргызской Республики совместно с Министерством культуры, информации и молодежной политики провел семинар, посвященный вопросам противодействия коррупции.

Мероприятие направлено на повышение качества освещения антикоррупционной тематики в СМИ, а также уровня осведомленности и профессионального потенциала журналистов и блогеров.

Выступая на семинаре, генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики Нуруйпа Муканова отметила, что за последние годы Кыргызстан заметно изменился, однако восприятие страны во многом зависит и от того, какое информационное поле формируется внутри общества.

Отдельное внимание она уделила тому, с чем у граждан сегодня ассоциируется коррупция. По ее словам, в информационном пространстве эта тема чаще всего связана с задержаниями чиновников, уголовными делами, несправедливыми решениями, хищением государственных средств и различными незаконными схемами.

Муканова отметила, что подобные факты необходимо освещать, однако постоянное преобладание негативной информации также влияет на общее восприятие ситуации в стране.

"К сожалению, сегодня у нас все-таки превалирует негативная информация. Да, это говорит о том, что в стране идет непримиримая борьба с коррупцией. Но мы забываем о другой стороне медали. Для народа нужны позитивные примеры, для народа нужна другая информация", - сказала она.

По словам Мукановой, Кыргызстан проходил через сложные периоды, однако во все времена в стране оставались люди, которые добросовестно выполняли свою работу. В качестве примера она привела врачей, учителей, строителей и государственных служащих, честно работавших на благо общества.

Особую роль в формировании отношения к коррупции, по ее мнению, играют журналисты, блогеры, артисты и другие публичные люди, имеющие собственную аудиторию.

Муканова подчеркнула, что известные люди влияют на молодежь не только своими публичными заявлениями. Значение имеют их поведение, творчество, образ жизни и личный пример.

"Если вы расскажете, каким трудом вы дошли до своего успеха, как вы учились, как ежедневно доказывали свою профессиональную пригодность, каким трудом это достигнуто, это услышат. И не только услышат, но и примут как сигнал к действию", - отметила она.

По ее словам, большое количество подобных историй может постепенно изменить общественное восприятие и показать, что профессионального и личного успеха можно добиться благодаря образованию, труду и собственным способностям.

Генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета также затронула вопрос политической воли в противодействии коррупции. Она отметила, что на государственном уровне она подкрепляется законодательными актами, антикоррупционными законами, стратегиями и государственными программами.

При этом, по словам Мукановой, политическая воля руководства страны должна находить продолжение на всех уровнях.

"Политическая воля главы государства должна трансформироваться в политическую волю каждого министра, каждого служащего, каждого гражданина", - подчеркнула она.

Муканова поблагодарила представителей медиасообщества за готовность к сотрудничеству и призвала формировать неприятие любых проявлений коррупции не только посредством материалов о выявленных нарушениях, но и через положительные примеры.

По ее словам, для антикоррупционного контента необязательно каждый раз напрямую использовать слово "коррупция". СМИ и блогеры могут показывать, каким становится общество, когда люди руководствуются принципами честности, а также к каким последствиям приводит обратная ситуация.

"Хотелось бы, чтобы именно такого контента было побольше. И я думаю, что молодежь последует за вами, за вашим примером", - заключила Муканова.

Семинар организован в рамках Государственной антикоррупционной стратегии и предусмотренного ею партнерства с гражданским обществом, СМИ и другими представителями медиасообщества.


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URL: https://www.vb.kg/461762
Теги:
коррупция, Кыргызстан, журналисты, Министерство культуры и туризма
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