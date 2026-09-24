В Кыргызстане стартовала продажа сертифицированных семян озимых

Семеноводческие хозяйства республики начали реализацию сертифицированных семян озимых зерновых культур для осенней посевной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В наличии представлен широкий выбор высокоурожайных сортов, адаптированных под различные регионы страны. В частности, аграриям доступны:

Озимая пшеница: "Баграт", "Интенсивная", "Алексеич", "Дордой-16", "Тимирязевка 150", "Кыял", "Аср", "Стекловидная 24", "Корнетто", "Юка", "Победа-75" и "Казахстанская-10".

Озимый ячмень: "Слава", "Вакула", "Адель" и "Альта".

Озимая тритикале: "Тихон".

В ведомстве подчеркивают, что использование проверенного семенного материала высокого качества выступает одним из ключевых факторов получения богатого урожая. Минсельхоз призывает сельхозтоваропроизводителей строго соблюдать оптимальные агротехнические сроки и приобретать только те семена, качество которых подтверждено в установленном порядке.

За дополнительными консультациями и подробной информацией фермеры могут обратиться к специалистам Департамента по телефону: +996 990 965 006.