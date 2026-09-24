В китайской школе запустили масштабную водяную ракету

В одной из школ провинции Цзянси в Китае учителя вместе с учениками смастерили 4-метровую пневмогидравлическую ракету из подручных материалов. Уникальность ракеты заключается в том, что она не просто взлетает, а имитирует все этапы настоящего космического старта: от отделения ускорителя до разделения ступеней. Об этом сообщают местные СМИ.

Конструкция работает исключительно на воде и сжатом воздухе - без использования химического топлива или огня. Внутрь секций из пластиковых бутылок заливается вода и накачивается воздух под высоким давлением. При открытии клапанов сжатый воздух с силой выталкивает воду наружу через сопло, создавая реактивную тягу, которая устремляет конструкцию вверх.

Когда вода в первой ступени заканчивается, срабатывает механический сброс давления. Отработанная секция автоматически отделяется, после чего включается следующая ступень, позволяющая набрать максимальную высоту. В финальной точке полета срабатывают парашюты для безопасного спуска всех элементов.

Для создания модели использовались обычные пластиковые бутылки, скотч и клей. В результате получилась наглядная конструкция, которая вдохновила школьников и продемонстрировала им базовые законы физики и ракетостроения.