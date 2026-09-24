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Адылбек Касымалиев встретился с новым главным тренером сборной Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Кыргызского футбольного союза (КФС) Адылбек Касымалиев провел официальную встречу с новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана Урматом Абдукаимовым. Мероприятие состоялось 22 сентября в офисе организации.

Глава КФС поздравил отечественного специалиста с назначением на ответственный пост, пожелал успехов в работе с главной командой страны и вручил ему именную футболку национальной сборной.

Новый наставник уже приступил к исполнению своих обязанностей. В настоящее время сборная Кыргызстана находится на учебно-тренировочном сборе и ведет подготовку к двум домашним товарищеским матчам на главном арене страны - стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке:

28 сентября (20:00) - матч против сборной Мальдивских островов.

4 октября (20:00) - встреча с национальной сборной Ливана.

Предстоящий учебно-тренировочный сбор и контрольные поединки являются ключевым этапом подготовки национальной команды к финальной стадии Кубка Азии 2027 года. Для Урмата Абдукаимова эти игры станут первыми во главе сборной и позволят оценить текущие кондиции игроков, а также опробовать новые игровые сочетания.


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URL: https://www.vb.kg/461776
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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