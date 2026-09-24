Кыргызстан и Великобритания продолжат диалог по санкционным вопросам

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков и министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд договорились продолжить взаимодействие по вопросам, связанным с санкциями. Встреча состоялась 22 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщили в ведомстве, стороны отметили прогресс и положительную динамику совместной работы. Они договорились своевременно рассматривать возникающие вопросы и вырабатывать взаимоприемлемые решения.

Также обсуждались кыргызско-британское торгово-экономическое сотрудничество и перспективы развития двусторонних отношений.

Бакыт Сыдыков подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в продолжении открытого и предметного диалога, расширении торгово-экономических связей и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать регулярный диалог.