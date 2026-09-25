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Аднан Азам: "Народы не рождаются врагами - их делают такими манипуляции"

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- Светлана Лаптева
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В Москве успешно завершила двухдневную работу Вторая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир: ценности, которые объединяют". Масштабный международный форум стал продолжением широкого диалога, начатого в 2025 году на первой ассамблее "Новый мир осознанного единства", и объединил более 5,5 тысячи участников из 154 стран. Главная цель площадки - развитие народной дипломатии и поиск разделяемых ценностей, способных стать основой доверия между людьми. На полях мероприятия корреспондент VB.KG встретила одного из самых колоритных и необычных гостей - кандидата в президенты Франции, сирийского шейха, известного юриста, писателя и путешественника Аднана Азама.

Аднан Азам - человек поистине уникальной судьбы, в котором восточные традиции гармонично переплетаются с европейским политическим духом. Выходец из уважаемого сирийского рода друзских шейхов, он много лет изучал западную культуру и менталитет, после чего включился в общественно-политическую жизнь Франции. Выдвинув свою кандидатуру на президентских выборах во Франции, Азам сделал ключевым элементом своей программы идею суверенизма - полной независимости и самоопределения государств без давления со стороны мировых гегемонов.

В основе его мировоззрения лежит убеждение, что главная угроза современности - это информационное манипулирование. "Народы не рождаются врагами. Врагами их делают отсутствие правдивой информации, стереотипы и глобальные манипуляции общественным сознанием. Всю свою жизнь я пытаюсь донести простую истину: манипуляция мышлением людей - это худшее преступление в истории", - отмечает Азам, подчеркивая, что конфликт между Востоком и Западом во многом раздувается искусственно через СМИ и искажение ценностей.

Широкую мировую известность Аднан Азам получил благодаря своим беспрецедентным верховым переходам. Его первая грандиозная экспедиция стартовала в 1982 году, когда 24-летний сириец отправился в одиночный верховой марш. Маршрут пролег через Сирию, Турцию, Грецию, Италию, Францию, Испанию, а затем охватил территории США и Латинской Америки. За 1300 дней непрерывного пути он преодолел десятки тысяч километров ради миссии мира, братства и культурного диалога.

С тем первым походом связан и знаменитый исторический эпизод в Париже. В 1983 году французский журналист Стефан Биго познакомил Азама с Жасент д"Эстен - дочерью действующего на тот момент президента Франции Валери Жискар д"Эстена. Дочь главы государства, возглавлявшая Парижский салон лошадей, была настолько впечатлена подвигом сирийца, что пригласила его на ужин вместе с его двумя кобылами. Животных подняли на грузовом лифте на второй этаж Эйфелевой башни, где в фешенебельном ресторане состоялся один из самых необычных приемов в истории французской столицы.

В 2019 году Азам снова сел в седло, чтобы выразить благодарность тем, кто боролся с международным терроризмом в Сирии. На арабском скакуне по кличке "Дамасский метеорит" он прошел 6000 километров через Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан и юг России в Москву. В ходе той тяжелейшей 92-дневной миссии он лично возложил венок на могилу погибшего в Сирии российского летчика, а вторую кобылу - "Звезду Сирии" - привез в подарок президенту РФ. Сегодня животное находится на конезаводе в Тульской области и уже дало потомство.

Жизненный путь Аднана Азама - от дамасских степей до Эйфелевой башни и политических трибун - наглядно доказывает, что искренность, верность своим идеалам и народная дипломатия способны преодолевать любые границы и политические барьеры.


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URL: https://www.vb.kg/461784
Теги:
Россия, Франция, Москва
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