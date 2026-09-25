До 25 тысяч граждан КНДР могут быть задействованы на российских заводах

На российских промышленных площадках, включая особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане, могут трудиться до 25 тысяч специалистов из Северной Кореи, передает Bloomberg со ссылкой на отчет Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT). Согласно материалам исследования, рабочие из КНДР привлечены к сборке ударных беспилотных летательных аппаратов. Чтобы обойти действующие ограничения Совета Безопасности ООН на использование иностранной рабочей силы из Северной Кореи, прибывающих граждан оформляют по студенческим визам.

Статистика показывает резкий рост выдачи въездных документов: в 2025 году российская сторона оформила гражданам КНДР более 36,4 тысячи виз, из которых почти 35,8 тысячи составили именно студенческие. Аналитики MSMT оценивают общую численность северокорейских трудящихся в РФ на конец прошлого года в пределах от 15 до 30 тысяч человек. Годовой доход одного сотрудника составляет порядка 7,5 тысячи долларов, однако основной объем заработанных средств изымается государственными органами КНДР. Сами рабочие находятся под строгим надзором, а их контакты с внешним миром ограничены.

По данным экспертов, суммарный доход Пхеньяна от зарубежного труда своих граждан в 2025 году достиг 800 миллионов долларов. В документе подчеркивается, что эти финансовые поступления используются властями Северной Кореи для развития национальных ядерных и ракетных разработок. Международная группа MSMT, в которую входят 11 государств, включая США, Японию и Южную Корею, была сформирована в 2024 году для отслеживания соблюдения санкционного режима.