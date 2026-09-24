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Министр труда поручил упростить процедуры прохождения МСЭК

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Министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев поручил упростить процедуры прохождения медико-социальной экспертизы и обеспечить своевременное рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня министр посетил Республиканскую медико-социальную экспертную комиссию, где ознакомился с работой учреждения и встретился с гражданами, обратившимися по вопросам прохождения медико-социальной экспертизы.

Во время встречи посетители рассказали министру о своих обращениях, задали вопросы и высказали предложения. Обсуждались порядок прохождения экспертизы, рассмотрения обращений и доступность необходимых услуг.

Имангазиев заявил о необходимости дальнейшего совершенствования работы системы МСЭК. По его словам, получение государственных услуг должно быть понятным и удобным, особенно для граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

"Наша задача - сделать получение услуг максимально простым и доступным для граждан. Человек не должен сталкиваться с лишними сложностями и тратить лишнее время на прохождение процедур", - подчеркнул министр.

По итогам визита Имангазиев поручил ответственным подразделениям рассмотреть обращения граждан и принять необходимые меры в рамках законодательства.

Рассмотрение поступивших обращений и работу по совершенствованию деятельности Республиканского МСЭК министр взял на личный контроль.


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URL: https://www.vb.kg/461791
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, ЛОВЗ
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