Созданный в Кыргызстане спутник готовят к запуску в Калифорнии

Первый спутник, разработанный и собранный в Кыргызстане, планируют запустить в космос в первую неделю октября с территории штата Калифорния в США.

Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков ознакомился со спутником, разработанным в ОАО "Кыргыз Асман". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На создание аппарата потребовалось около 2,5 лет. Сейчас специалисты завершают сборку основных компонентов, устанавливают электронное оборудование и проверяют системы перед запуском.

Спутник планируют использовать преимущественно в сельском хозяйстве. Получаемые данные позволят следить за состоянием посевных площадей и пастбищ, выявлять признаки засухи и предварительно оценивать урожайность.

Кроме того, спутниковые данные предполагается использовать для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, мониторинга ледников, водных ресурсов и состояния окружающей среды.

"Спутниковые снимки расширят возможности прогнозирования в сельскохозяйственном секторе. Также появится возможность проводить анализ состояния окружающей среды, оценивать последствия чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять мониторинг ледников и водных ресурсов. Однако спутник в первую очередь будет использоваться для развития сельского хозяйства", - отметил Эрлист Акунбеков.

Единственным акционером ОАО "Кыргыз Асман" является Кабинет министров. Права единственного акционера осуществляет Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.