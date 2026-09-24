Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 99.90 - 100.90

Созданный в Кыргызстане спутник готовят к запуску в Калифорнии

277  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый спутник, разработанный и собранный в Кыргызстане, планируют запустить в космос в первую неделю октября с территории штата Калифорния в США.

Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков ознакомился со спутником, разработанным в ОАО "Кыргыз Асман". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На создание аппарата потребовалось около 2,5 лет. Сейчас специалисты завершают сборку основных компонентов, устанавливают электронное оборудование и проверяют системы перед запуском.

Спутник планируют использовать преимущественно в сельском хозяйстве. Получаемые данные позволят следить за состоянием посевных площадей и пастбищ, выявлять признаки засухи и предварительно оценивать урожайность.

Кроме того, спутниковые данные предполагается использовать для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, мониторинга ледников, водных ресурсов и состояния окружающей среды.

"Спутниковые снимки расширят возможности прогнозирования в сельскохозяйственном секторе. Также появится возможность проводить анализ состояния окружающей среды, оценивать последствия чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять мониторинг ледников и водных ресурсов. Однако спутник в первую очередь будет использоваться для развития сельского хозяйства", - отметил Эрлист Акунбеков.

Единственным акционером ОАО "Кыргыз Асман" является Кабинет министров. Права единственного акционера осуществляет Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461792
Теги:
Минсельхоз, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  