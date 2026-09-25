В Кыргызстане планируют построить Национальный склад вакцин

Кыргызстан намерен увеличивать государственное финансирование программы иммунизации и постепенно повышать национальную ответственность за ее реализацию. Об этом заявил министр здравоохранения Дамир Осмонов на мероприятии высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Минздрава принял участие в диалоге Gavi Leap "От глобальной реформы к лидерству стран и результатам на местах", организованном Gavi, Вакцинным альянсом, совместно с правительством Руанды.

"Кыргызстан четко придерживается курса на увеличение государственного финансирования программы иммунизации и повышение национальной ответственности за ее результаты. Для нас принципиально важно обеспечить постепенный, управляемый и предсказуемый переходный период", - сказал Осмонов.

Среди приоритетных направлений Кыргызстана министр назвал модернизацию холодовой цепи, цифровизацию учета вакцин и строительство Национального склада вакцин.

Кроме того, Кыргызстан завершает подготовку национальной заявки в рамках Gavi 6.0 на 2026–2030 годы. Она согласована с государственной программой "Иммунопрофилактика" на 2025–2030 годы.

Осмонов также отметил вклад Gavi в развитие системы иммунизации Кыргызстана, в том числе во внедрение новых вакцин и усиление защиты детей от вакциноуправляемых инфекций.

В Минздраве среди сохраняющихся проблем называют риск вспышек кори, кадровые ограничения, а также необходимость расширения охвата вакцинацией трудовых мигрантов, мобильных и труднодоступных групп населения.

Кыргызстан рассчитывает продолжить техническое сотрудничество и экспертный обмен с Gavi для решения этих вопросов.