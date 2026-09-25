Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

В Кыргызстане планируют построить Национальный склад вакцин

296  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан намерен увеличивать государственное финансирование программы иммунизации и постепенно повышать национальную ответственность за ее реализацию. Об этом заявил министр здравоохранения Дамир Осмонов на мероприятии высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Минздрава принял участие в диалоге Gavi Leap "От глобальной реформы к лидерству стран и результатам на местах", организованном Gavi, Вакцинным альянсом, совместно с правительством Руанды.

"Кыргызстан четко придерживается курса на увеличение государственного финансирования программы иммунизации и повышение национальной ответственности за ее результаты. Для нас принципиально важно обеспечить постепенный, управляемый и предсказуемый переходный период", - сказал Осмонов.

Среди приоритетных направлений Кыргызстана министр назвал модернизацию холодовой цепи, цифровизацию учета вакцин и строительство Национального склада вакцин.

Кроме того, Кыргызстан завершает подготовку национальной заявки в рамках Gavi 6.0 на 2026–2030 годы. Она согласована с государственной программой "Иммунопрофилактика" на 2025–2030 годы.

Осмонов также отметил вклад Gavi в развитие системы иммунизации Кыргызстана, в том числе во внедрение новых вакцин и усиление защиты детей от вакциноуправляемых инфекций.

В Минздраве среди сохраняющихся проблем называют риск вспышек кори, кадровые ограничения, а также необходимость расширения охвата вакцинацией трудовых мигрантов, мобильных и труднодоступных групп населения.

Кыргызстан рассчитывает продолжить техническое сотрудничество и экспертный обмен с Gavi для решения этих вопросов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461794
Теги:
Минздрав, строительство, США, Кыргызстан, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  