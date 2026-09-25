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ГНС запустила два новых цифровых сервиса для налогоплательщиков

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Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила чат-бот AiSalyk на основе искусственного интеллекта, который круглосуточно предоставляет справочную информацию по вопросам налогового законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

Чат-бот доступен в Кабинете налогоплательщика и на официальном сайте ГНС. С его помощью пользователи могут получать информацию по налоговым вопросам без посещения налогового органа и ожидания рабочего времени.

По данным ГНС, AiSalyk помогает разобраться в положениях Налогового кодекса, подзаконных нормативных актах и приказах ведомства, а также предоставляет информацию в более понятной форме и ориентирует пользователей по дальнейшим действиям.

Одновременно ГНС внедрила информационно-справочную систему "Салык Кеңеш". Она представляет собой специализированную базу нормативно-правовой информации в сфере налогового законодательства.

В системе собраны приказы ГНС и приложения к ним, соответствующие нормативные документы, а также сведения о периодах действия отдельных положений.

В ведомстве рассчитывают, что новые сервисы позволят сократить время поиска документов, снизить нагрузку на сотрудников налоговых органов по типовым вопросам и обеспечить единый доступ к налоговой информации.

Внедрение сервисов является частью цифровизации налогового администрирования и повышения качества государственных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/461795
Теги:
ГНС, информационные технологии, налоги в Кыргызстане
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