ГНС запустила два новых цифровых сервиса для налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила чат-бот AiSalyk на основе искусственного интеллекта, который круглосуточно предоставляет справочную информацию по вопросам налогового законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

Чат-бот доступен в Кабинете налогоплательщика и на официальном сайте ГНС. С его помощью пользователи могут получать информацию по налоговым вопросам без посещения налогового органа и ожидания рабочего времени.

По данным ГНС, AiSalyk помогает разобраться в положениях Налогового кодекса, подзаконных нормативных актах и приказах ведомства, а также предоставляет информацию в более понятной форме и ориентирует пользователей по дальнейшим действиям.

Одновременно ГНС внедрила информационно-справочную систему "Салык Кеңеш". Она представляет собой специализированную базу нормативно-правовой информации в сфере налогового законодательства.

В системе собраны приказы ГНС и приложения к ним, соответствующие нормативные документы, а также сведения о периодах действия отдельных положений.

В ведомстве рассчитывают, что новые сервисы позволят сократить время поиска документов, снизить нагрузку на сотрудников налоговых органов по типовым вопросам и обеспечить единый доступ к налоговой информации.

Внедрение сервисов является частью цифровизации налогового администрирования и повышения качества государственных услуг.