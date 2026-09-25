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Русский дом в Бишкеке отметит 15-летие большой праздничной программой

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26 сентября в Бишкеке пройдет праздничная программа "День Русского дома", приуроченная к 15-летию Российского центра науки и культуры. Мероприятия состоятся в Русском доме и на бульваре Эркиндик с 11:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Открытие запланировано на 11:00 на бульваре Эркиндик возле Русского дома. В течение дня здесь пройдут концерты, выставки, викторины, встречи и образовательные мероприятия.

В 12:30 начнется детская программа с песнями из мультфильмов. Затем запланированы исполнение оперных произведений и романсов, выступления ансамбля русской песни "Сувенир", хора META TEAM и рок-группы "Вуд Хеликоптер".

Также состоится открытие выставки Русского дома и московского Государственного музея Л. Н. Толстого "Чингиз Айтматов и Лев Толстой: диалог писателей-гуманистов".

Параллельно пройдет образовательная программа. Посетителям расскажут о возможностях поступления в российские вузы, волонтерских проектах и молодежных программах. Также запланированы литературные и исторические клубы, викторины и встреча с участниками Международного фестиваля молодежи.

"Русский дом в Бишкеке открыт для всех кыргызстанцев, и, отмечая наше 15-летие, мы особенно хотим подчеркнуть это. На нашем дне открытых дверей интересно будет всем: детям, подросткам, взрослым, любителям книг и интеллектуальных игр, учителям, волонтерам",- рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.

Справка: Российский центр науки и культуры в Бишкеке был открыт в 2011 году. В настоящее время в Кыргызстане работают два отделения представительства Россотрудничества в Бишкеке и Оше.


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URL: https://www.vb.kg/461796
Теги:
Ош, праздник, Россия, юбилей, Россотрудничество, Бишкек, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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