В Бишкеке обсуждают, как предотвратить новые вспышки кори в ЦА

В Бишкеке стартовал субрегиональный стратегический диалог "Иммунизация в Центральной Азии: от реагирования на вспышки - к устойчивой защите". Представители пяти стран региона обсуждают, как повысить охват вакцинацией и перейти от реагирования на вспышки инфекций к их предупреждению.

В мероприятии принимают участие представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также ЮНИСЕФ и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Диалог организован Министерством здравоохранения Кыргызстана совместно со Страновым офисом ЮНИСЕФ в Кыргызстане и Центром передового опыта ЮНИСЕФ.

Заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова отметила, что высокая мобильность населения, трудовая миграция, а также торговые и транспортные связи делают распространение инфекционных заболеваний общей проблемой для стран Центральной Азии.

"Высокий и устойчивый охват иммунизацией является не только национальной задачей каждой страны, но и общей задачей всего нашего субрегиона", - сказала она.

По словам замминистра, недавний рост заболеваемости корью показал необходимость своевременно выявлять пробелы в плановой иммунизации, не дожидаясь возникновения новых вспышек.

Участники встречи обсуждают устойчивое финансирование программ иммунизации, цифровизацию и повышение качества данных, эпидемиологический надзор, внедрение новых вакцин и взаимодействие между странами.

Кыргызстан представит свой опыт цифровизации системы иммунизации и развития информационных систем. Другие страны региона поделятся практиками использования данных для совершенствования политики и эпидемиологического надзора.

Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа отметил, что защита детей требует долгосрочных инвестиций в подготовку медработников, холодовую цепь, логистику и информационные системы.

Отдельное внимание уделяется причинам недостаточного охвата вакцинацией и выявлению групп населения, которые остаются непривитыми.

По итогам диалога участники рассчитывают определить дальнейшие шаги по финансированию программ иммунизации, обмену данными и усилению сотрудничества между странами Центральной Азии.