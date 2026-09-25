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Всемирный банк и АБР рассказали о развитии гарантий для бизнеса в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Развитие "зеленых" гарантий, цифровизация, поддержка экспортеров, регионального и женского бизнеса могут стать одними из направлений дальнейшего развития ОАО "Гарантийный фонд". Об этом представители международных финансовых организаций заявили на конференции, посвященной 10-летию фонда.

Глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл отметил, что за прошедшие десять лет "Гарантийный фонд" стал важным связующим звеном между предпринимателями и финансовым сектором.

Говоря о дальнейшем развитии, он выделил устойчивое финансирование и внедрение механизма "зеленых" гарантий. В качестве перспективных направлений для таких инвестиций Ридделл привел капельное орошение и электрический транспорт.

Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделить цифровизации. Цифровые решения могут ускорить предоставление гарантийных продуктов, повысить их прозрачность и доступность, одновременно улучшив оценку рисков и мониторинг портфеля.

Ридделл также сообщил о поддержке "Гарантийного фонда" в рамках нового проекта по развитию рынка устойчивого финансирования для микро-, малых и средних предприятий, который реализуется при софинансировании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

По его словам, речь идет примерно о $60 млн линии поддержки. При этом представитель Всемирного банка подчеркнул значительный потенциал дальнейшего развития устойчивого финансирования в Кыргызстане.

"Следующее десятилетие несет как возможности, так и вызовы. "Гарантийный фонд" уже продемонстрировал, что способен стать важным мостом между предпринимателями и финансовым сектором. Теперь задача заключается в том, чтобы развивать этот фундамент", - отметил Ридделл.

Он добавил, что Всемирный банк продолжит сотрудничество с Кыргызстаном в развитии более инклюзивного, конкурентоспособного и устойчивого финансового сектора, который позволит предпринимателям инвестировать, внедрять инновации и создавать рабочие места.

О необходимости перехода к новому этапу развития гарантийных механизмов также заявил директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Чжэн Ву.

Он отметил, что АБР участвовал в создании национального механизма кредитных гарантий. Изначально он должен был помочь решить распространенную проблему, когда предприниматель имеет жизнеспособный бизнес, однако не может получить необходимое финансирование из-за недостаточного залогового обеспечения.

По словам Чжэн Ву, значение гарантий заключается не только в объемах предоставленной поддержки. Благодаря этому механизму предприятия получают возможность расширять деятельность, модернизировать производство и создавать рабочие места.

"Гарантийные механизмы помогают изменить вопрос с "какой залог у вас есть?" на "есть ли у вас хороший бизнес, способный расти?"", - сказал он.

По мнению представителя АБР, в следующие десять лет задача должна заключаться не просто в увеличении количества гарантий, а в их более стратегическом использовании.

Гарантийные механизмы могут способствовать финансированию жизнеспособных предприятий, которые пока недостаточно охвачены традиционным кредитованием. Среди них Чжэн Ву назвал бизнес в регионах, предприятия под руководством женщин, экспортеров и растущие компании, испытывающие нехватку залогового обеспечения.

При этом увеличение масштабов гарантийной поддержки, по его словам, должно сопровождаться эффективным управлением, качественным риск-менеджментом, использованием данных и тесным сотрудничеством с финансовыми организациями.

"Успешная гарантия не устраняет риск. Она разумно распределяет его, чтобы частный капитал мог направляться в продуктивные проекты, которые в противном случае могли бы остаться без финансирования", - подчеркнул Чжэн Ву.

Он считает, что во втором десятилетии своей деятельности "Гарантийный фонд" может стать не только инструментом доступа предпринимателей к финансированию, но и одним из механизмов привлечения частного капитала и повышения производительности экономики.

О значении международного сотрудничества также говорил постоянный представитель Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане Котаро Нишигата.

По его словам, JICA вместе со Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими партнерами сотрудничает с "Гарантийным фондом" с начального этапа его работы и делится опытом и знаниями японской системы кредитных гарантий.

Нишигата отметил, что по мере экономического развития Кыргызстана роль гарантийных механизмов в поддержке малого и среднего бизнеса и укреплении экономической базы страны будет возрастать.

Он также обратил внимание на участие в конференции представителей гарантийных институтов и международных организаций из разных стран. По его мнению, это свидетельствует о расширении роли "Гарантийного фонда" не только внутри Кыргызстана, но и в международном профессиональном сотрудничестве.

Представитель JICA выразил надежду, что обмен опытом и дискуссии на конференции послужат дальнейшему развитию гарантийной системы и финансового сектора Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461805
Теги:
JICA, АБР, Всемирный банк, Япония, Кыргызстан, финансы
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