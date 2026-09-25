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Пловец Денис Петрашов принес Кыргызстану серебро Азиатских игр

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2026 на дистанции 200 метров брассом.

Соревнования состоялись 24 сентября. В предварительном заплыве Петрашов преодолел дистанцию за 2 минуты 11,13 секунды, занял первое место в своем заплыве и вышел в финал.

В решающем заплыве кыргызстанец значительно улучшил результат, показав время 2 минуты 08,67 секунды. Таким образом, по сравнению с предварительным этапом он проплыл дистанцию на 2,46 секунды быстрее.

Этот результат позволил Петрашову занять второе место и стать серебряным призером Азиатских игр-2026.

Кроме того, показанное в финале время стало новым рекордом Кыргызстана на дистанции 200 метров брассом. Предыдущий национальный рекорд также принадлежал Петрашову и составлял 2 минуты 09,16 секунды.

Ранее на Азиатских играх Петрашов выступил на дистанции 100 метров брассом, где вышел в финал и занял четвертое место.

Таким образом, на дистанции 200 метров брассом кыргызстанскому пловцу удалось подняться на пьедестал и пополнить медальную копилку национальной сборной Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461807
Теги:
Азиатские игры, плавание, Кыргызстан
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