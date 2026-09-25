Бесплатный роутер и ТВ-приставка: семейный интернет и связь О! со скидкой

Не нужно покупать дорогую технику! – гигабитный Wi-Fi-роутер и современная ТВ-приставка от О! и Saima Telecom предоставляются бесплатно. Эти расходы полностью берёт на себя компания, отдавая клиентам оборудование премиум-класса в ответственное хранение за 0 сомов. Сэкономленные деньги можно с пользой потратить на закуп продуктов, подарки близким или другие домашние хлопоты.

А скидка на подключение семейного тарифа теперь – целых 40%. Помимо привычной выгоды на оборудовании, снижена стоимость стартовых пакетов. Первые 100 дней после подключения действует минимальная стоимость:

"Семья Премиум 3" (домашний интернет + ТВ + 3 SIM-карты с безлимитным интернетом) – 1 300 сомов за 30 дней (вместо 2 290 сомов). "Семья Премиум 5" (домашний интернет + ТВ + 5 SIM-карт с безлимитным интернетом) – 1 800 сомов за 30 дней (вместо 2 990 сомов).

Абсолютное удобство в одном пакете

Каждый комплект включает в себя высокоскоростной проводной интернет Saima до 500 Мбит/с, более 220 ТВ-каналов и доступ сразу к 5 онлайн-кинотеатрам. Количество мобильных номеров в тарифе можно подстроить под состав семьи – от 3 до 7 SIM-карт (можно подключать действующие номера).

Вам не нужно помнить о разных датах оплаты и счетах: интернет, ТВ и связь всех близких оплачиваются один раз в месяц с главного номера. Пополнять счёт и управлять опциями удобно через суперапп "Мой О!" и O!Bank.

Saima Telecom обеспечивает широкое покрытие во всех регионах страны, так что подключить семейный тариф можно по всему Кыргызстану.

Оформить заявку на подключение можно в пару кликов в приложении "Мой О!" или в любом фирменном магазине O!Store. Подробнее: family.o.kg

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O!, O!Bank и Saima Telecom входят в состав ALGA Group – технологической группы в сфере мобильной связи, интернета, финансовых услуг и e-commerce. Подробности: algagroup.com.

ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ЗАО "SAIMA TELECOM". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0019-КР от 04.08.2016, №03-292-КР от 24.11.2003.

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