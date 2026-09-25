MBANK расширил линейку цифровых дизайнов карт

Банковская карта давно перестала быть просто инструментом для оплаты. Для многих важно, чтобы она отражала характер и настроение.
Первые карты с индивидуальным дизайном MBANK выпустил еще в апреле. Это был дизайн Lamine Yamal. За несколько месяцев формат набрал популярность, и линейка расширилась.
Как сообщают в банке, сменить цифровой дизайн карты можно за пару минут. Для этого необходимо:
Новый дизайн карты отобразится в MBANK, Apple Pay и Google Pay.
В MBANK отметили, что продолжают работу над расширением линейки дизайнов, и в скором времени клиентов ждут новые варианты.
Лицензия НБ КР №014.