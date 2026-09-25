В КР инициировали создание международного гарантийного фонда

ОАО "Гарантийный фонд" готово предварительно вложить $10 млн в создание регионального международного гарантийного фонда для поддержки экспортно-импортных операций. Об этом на международной конференции, посвященной 10-летию фонда, сообщил председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, идея заключается в создании механизма, который позволит поддерживать торговые операции между странами региона и упростить доступ предпринимателей к финансированию.

"Гарантийный фонд как инициатор данной идеи готов вложить сюда предварительно $10 млн и начать подготовку этого этапа", - сказал Абакиров.

Он отметил, что возможность создания такого механизма рассматривается в увязке с региональными транспортными и торговыми коридорами. По его словам, нарушение традиционных логистических цепочек в последние годы показало необходимость не только развития транспортной инфраструктуры, но и создания финансовых инструментов для сопровождения торговли.

Абакиров подчеркнул, что транспортные коридоры обеспечивают движение товаров между странами, однако дополнительное финансовое сопровождение этих потоков может способствовать увеличению взаимной торговли.

По его словам, идея регионального международного гарантийного фонда обсуждается уже несколько лет. Вопрос поднимался перед международными финансовыми организациями, а также на встречах с представителями Азиатского банка развития.

Глава фонда отметил, что сейчас рассматриваются дальнейшие шаги для запуска инициативы. При этом, по его словам, принципиальным является не столько создание отдельного института, сколько появление работающего механизма, который позволит увеличивать объем торговли и экспортных операций между странами.

"Будет ли создан данный институт или вопрос будет решен через другие институты и инструменты - это не столь принципиально. Принципиально, чтобы мы могли увеличивать торговлю, взаимодействие предпринимателей между нашими странами и таким образом увеличивать экспортные операции", - отметил Абакиров.

Отдельно председатель правления рассказал о росте возможностей самого "Гарантийного фонда". По его словам, после принятого в этом году решения капитал фонда будет увеличен еще примерно на $45 млн.

Абакиров заявил, что после поступления средств капитал фонда составит около $120 млн.

"Наш капитал буквально через несколько дней составит $120 млн", - сказал он.

По его словам, действующие возможности позволяют предоставлять одному предпринимателю гарантию в размере до 10% от капитала фонда. При капитале в $120 млн максимальный размер такой гарантии может достигать примерно $12 млн.

Абакиров также рассказал о подготовке еще одного нового направления. При содействии Азиатского банка развития ведется работа над созданием рейтингового агентства.

По его словам, подготовительный этап уже проводится, а специалисты в тестовом режиме составили рейтинги семи компаний.

Глава "Гарантийного фонда" отметил, что полученный на международной конференции опыт зарубежных гарантийных организаций также будет изучен для возможного применения в Кыргызстане.