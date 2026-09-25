Не стало французской актрисы Марины Влади

Французская актриса, писательница и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. О ее смерти сообщили родные агентству AFP.

Актриса умерла 24 сентября у себя дома в окружении близких. Ее дети, сообщая о смерти матери, отметили, что она прожила долгую и насыщенную жизнь.

Марина Влади была одной из заметных актрис французского и итальянского кинематографа. За свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и работала с известными режиссерами, среди которых Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс, Бертран Тавернье и Марко Феррери.

В 1963 году Влади получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Марко Феррери "Супружеская постель". Среди известных картин с ее участием также "Две или три вещи, которые я знаю о ней" Жан-Люка Годара и "Фальстаф" Орсона Уэллса.

Марина Влади родилась во Франции в семье русских эмигрантов. Ее настоящее имя - Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова.

Особое место в ее биографии занимали отношения с советским поэтом, актером и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году и поженились в 1970-м. Их брак продолжался до смерти Высоцкого в 1980 году.

Позднее Влади написала о Высоцком книгу "Владимир, или Прерванный полет", опубликованную в 1987 году.

Помимо работы в кино, Влади выступала в театре, занималась литературой и музыкой. За свою жизнь она опубликовала десять книг, в том числе мемуары.