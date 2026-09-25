В КР заработает новый модуль таможенного декларирования "Смарт Бажы"

Модуль декларирования информационной системы "Смарт Бажы" введут в эксплуатацию 26 сентября 2026 года. В период настройки и отладки системы возможны отдельные кратковременные перебои в ее работе. Об этом сообщили в ГТС.

О предстоящем запуске модуля рассказали на заседании Консультативного совета с участием представителей бизнес-сообщества, участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей и специалистов по таможенным операциям.

В ходе встречи также рассмотрены актуальные вопросы таможенного администрирования и практические вопросы, возникающие у участников внешнеэкономической деятельности.

Заседание прошло в формате "вопрос–ответ". Представители бизнеса смогли напрямую обсудить интересующие их вопросы со специалистами таможни.

Как отметили в ведомстве, внедрение цифровых решений и взаимодействие с бизнесом направлены на сокращение сроков таможенного оформления, повышение качества услуг и снижение административных барьеров.