Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

В КР заработает новый модуль таможенного декларирования "Смарт Бажы"

185  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Модуль декларирования информационной системы "Смарт Бажы" введут в эксплуатацию 26 сентября 2026 года. В период настройки и отладки системы возможны отдельные кратковременные перебои в ее работе. Об этом сообщили в ГТС.

О предстоящем запуске модуля рассказали на заседании Консультативного совета с участием представителей бизнес-сообщества, участников внешнеэкономической деятельности, таможенных представителей и специалистов по таможенным операциям.

В ходе встречи также рассмотрены актуальные вопросы таможенного администрирования и практические вопросы, возникающие у участников внешнеэкономической деятельности.

Заседание прошло в формате "вопрос–ответ". Представители бизнеса смогли напрямую обсудить интересующие их вопросы со специалистами таможни.

Как отметили в ведомстве, внедрение цифровых решений и взаимодействие с бизнесом направлены на сокращение сроков таможенного оформления, повышение качества услуг и снижение административных барьеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461815
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  