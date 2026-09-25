ЦИК России подвел итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России подвела итоги выборов в Госдуму девятого созыва. "Единая Россия" получила 349 из 450 депутатских мандатов. Об этом сообщает издание "Эксперт" со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

По итогам выборов КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Один мандат получила партия "Родина", еще четыре - самовыдвиженцы.

В голосовании приняли участие 67,4 млн избирателей. Явка составила 59,8%. По словам Памфиловой, это рекордный показатель за последние три избирательные кампании.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались более 7 млн человек в 33 регионах России. Как отметила глава ЦИК, голосование прошло в штатном режиме.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября в течение трех дней. Голосование было организовано в очном и дистанционном форматах.

Всего в единый день голосования замещалось 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.