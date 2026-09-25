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В КР задержали мужчину с шестью судимостями по новому уголовному делу

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Сотрудники ГКНБ задержали 56-летнего кыргызстанца И.Д.Д. в рамках уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также посягательстве на жизнь близких родственников. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ, задержанный имеет более шести судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за хулиганство, грабеж, изнасилование и убийство. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более 35 лет.

После освобождения мужчина продолжил придерживаться криминальной идеологии. Кроме того, находясь в состоянии наркотического опьянения, он неоднократно угрожал убийством и расправой близким родственникам.

Во время обыска по месту его жительства обнаружены вещества, являющиеся наркотическими средствами в крупном размере.

Медицинское освидетельствование также показало наличие наркотических веществ в организме задержанного. Это подтверждено результатами лабораторного исследования.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.


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URL: https://www.vb.kg/461820
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, семья
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