В КР задержали мужчину с шестью судимостями по новому уголовному делу

Сотрудники ГКНБ задержали 56-летнего кыргызстанца И.Д.Д. в рамках уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также посягательстве на жизнь близких родственников. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ, задержанный имеет более шести судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за хулиганство, грабеж, изнасилование и убийство. В общей сложности он провел в местах лишения свободы более 35 лет.

После освобождения мужчина продолжил придерживаться криминальной идеологии. Кроме того, находясь в состоянии наркотического опьянения, он неоднократно угрожал убийством и расправой близким родственникам.

Во время обыска по месту его жительства обнаружены вещества, являющиеся наркотическими средствами в крупном размере.

Медицинское освидетельствование также показало наличие наркотических веществ в организме задержанного. Это подтверждено результатами лабораторного исследования.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.