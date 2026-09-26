В Кыргызстане могут создать современное племенное хозяйство

Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты обсудили возможность реализации инвестиционного проекта по созданию в республике современного племенного животноводческого хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Проект обсудили первый заместитель министра Илич Марсбек уулу и делегация ОАЭ во главе с доктором Хумаидом Аль Кааби.

В частности, стороны рассмотрели возможность ввоза в Кыргызстан высокопродуктивных племенных животных, создания современной инфраструктуры для их содержания и развития кормовой базы.

Также обсуждались повышение продуктивности и качества поголовья, внедрение современных технологий селекции и воспроизводства, совершенствование селекционно-генетической работы и ветеринарного сопровождения.

Отдельное внимание уделили подготовке квалифицированных специалистов для отрасли, а также соблюдению ветеринарных и санитарных требований при возможной реализации проекта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу и более детально изучить возможности реализации инвестиционного проекта.