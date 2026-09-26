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Новый сайт ГНС позволяет проверить расчеты с бюджетом без авторизации

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Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила новый официальный сайт. Обновленная платформа уже доступна пользователям, сообщили в ведомстве.

Одним из нововведений стал виртуальный консультант "Айсалык" - чат-бот на основе технологий искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы налогоплательщиков.

На новом сайте также можно проверить состояние расчетов с бюджетом непосредственно на главной странице без авторизации.

Кроме того, пользователям предоставлен быстрый доступ к государственным информационным ресурсам, "Кабинету налогоплательщика" и другим электронным сервисам.

В ГНС отметили, что структура сайта была упрощена, а избыточные и дублирующие разделы исключены. Обновлены также визуальное оформление и навигация.

Специалисты ведомства продолжают работу над совершенствованием и оптимизацией платформы с учетом потребностей пользователей.


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URL: https://www.vb.kg/461823
Теги:
ГНС, информационные технологии, налоги в Кыргызстане
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