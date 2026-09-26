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Мэрия Бишкека и ЕБРР обсудили проекты городской инфраструктуры

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Мэрия Бишкека и Европейский банк реконструкции и развития обсудили дальнейшее сотрудничество по проектам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и общественного транспорта столицы. Об этом сообщили в муниципалитете.

Вопросы реализации совместных проектов обсудили мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и региональный директор ЕБРР по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нодира Мансурова.

В частности, речь шла о проектах муниципальных предприятий "Бишкектеплоэнерго", "Бишкектеплосеть" и "Бишкекводоканал". Стороны также рассмотрели вопросы развития общественного транспорта в столице.

В ходе встречи Мансурова отметила изменения в городской инфраструктуре Бишкека.

"Сегодня Бишкек стал значительно красивее. Я думаю, что это результат большой работы, проведенной вами и вашей командой", - сказала она.

В начале встречи Джунушалиев поздравил Мансурову с назначением на должность регионального директора ЕБРР.

По итогам стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества по развитию городской инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/461824
Теги:
благоустройство, Бишкек, ЕАБР, мэрия, Айбек Джунушалиев
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