Мэрия Бишкека и ЕБРР обсудили проекты городской инфраструктуры

Мэрия Бишкека и Европейский банк реконструкции и развития обсудили дальнейшее сотрудничество по проектам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и общественного транспорта столицы. Об этом сообщили в муниципалитете.

Вопросы реализации совместных проектов обсудили мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и региональный директор ЕБРР по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нодира Мансурова.

В частности, речь шла о проектах муниципальных предприятий "Бишкектеплоэнерго", "Бишкектеплосеть" и "Бишкекводоканал". Стороны также рассмотрели вопросы развития общественного транспорта в столице.

В ходе встречи Мансурова отметила изменения в городской инфраструктуре Бишкека.

"Сегодня Бишкек стал значительно красивее. Я думаю, что это результат большой работы, проведенной вами и вашей командой", - сказала она.

В начале встречи Джунушалиев поздравил Мансурову с назначением на должность регионального директора ЕБРР.

По итогам стороны подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества по развитию городской инфраструктуры.