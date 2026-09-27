Нацгоспиталь расширит возможности диагностики и лечения заболеваний глаз

Отделение микрохирургии глаза №1 Национального госпиталя оснастили современным офтальмологическим оборудованием общей стоимостью 68 млн 144 тыс. 792 сома. Новое оснащение позволит увеличить количество операций с нынешних 1,5-1,8 тыс. до 3-3,5 тыс. в год. ОБ этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Результаты проекта обсудили на встрече заместителя министра здравоохранения Нурбека Букуева с представителями благотворительных фондов Sharjah Charity International ("Шарджа Чарити Интернешнл") и "Ихсан-Хайрия".

Инициатива по оснащению отделения была выдвинута во время визита заместителя эмира Шарджи шейха Султана бин Ахмеда аль-Касими в Национальный госпиталь 25 сентября 2024 года. Оборудование поставили, установили и ввели в эксплуатацию в начале 2026 года.

В отделение передали бесконтактный тонометр, периметр, лазерную систему Meridian MKQ SLT, оптический когерентный томограф, операционный оптический микроскоп, фундус-камеру, ультразвуковой диагностический аппарат, оптический биометр, а также аппарат для факоэмульсификации катаракты и витреоретинальной хирургии.

Заместитель главного врача Национального госпиталя Улук Кулукеев отметил, что новое оснащение позволит повысить точность диагностики и хирургических вмешательств, расширить возможности специализированной помощи и сократить необходимость направления пациентов в другие медицинские центры.

По данным отделения, сейчас здесь ежегодно проводят около 1,5-1,8 тыс. операций. Благодаря новому оборудованию их количество может увеличиться до 3-3,5 тыс. в год.

Нурбек Букуев поблагодарил фонды за поддержку и сотрудничество, отметив значимость подобных проектов для системы здравоохранения Кыргызстана.

Сотрудничество также предусматривает развитие медицинской инфраструктуры. В селе Октябрь Аламудунского района построено и введено в эксплуатацию новое здание группы семейных врачей стоимостью 23 млн 636 тыс. 841 сом.