Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 99.32 - 100.32

Нацгоспиталь расширит возможности диагностики и лечения заболеваний глаз

177  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отделение микрохирургии глаза №1 Национального госпиталя оснастили современным офтальмологическим оборудованием общей стоимостью 68 млн 144 тыс. 792 сома. Новое оснащение позволит увеличить количество операций с нынешних 1,5-1,8 тыс. до 3-3,5 тыс. в год. ОБ этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Результаты проекта обсудили на встрече заместителя министра здравоохранения Нурбека Букуева с представителями благотворительных фондов Sharjah Charity International ("Шарджа Чарити Интернешнл") и "Ихсан-Хайрия".

Инициатива по оснащению отделения была выдвинута во время визита заместителя эмира Шарджи шейха Султана бин Ахмеда аль-Касими в Национальный госпиталь 25 сентября 2024 года. Оборудование поставили, установили и ввели в эксплуатацию в начале 2026 года.

В отделение передали бесконтактный тонометр, периметр, лазерную систему Meridian MKQ SLT, оптический когерентный томограф, операционный оптический микроскоп, фундус-камеру, ультразвуковой диагностический аппарат, оптический биометр, а также аппарат для факоэмульсификации катаракты и витреоретинальной хирургии.

Заместитель главного врача Национального госпиталя Улук Кулукеев отметил, что новое оснащение позволит повысить точность диагностики и хирургических вмешательств, расширить возможности специализированной помощи и сократить необходимость направления пациентов в другие медицинские центры.

По данным отделения, сейчас здесь ежегодно проводят около 1,5-1,8 тыс. операций. Благодаря новому оборудованию их количество может увеличиться до 3-3,5 тыс. в год.

Нурбек Букуев поблагодарил фонды за поддержку и сотрудничество, отметив значимость подобных проектов для системы здравоохранения Кыргызстана.

Сотрудничество также предусматривает развитие медицинской инфраструктуры. В селе Октябрь Аламудунского района построено и введено в эксплуатацию новое здание группы семейных врачей стоимостью 23 млн 636 тыс. 841 сом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461840
Теги:
благотворительность, ОАЭ, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  