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Кыргызстанец Илимбек Акылбек уулу одержал победу на турнире UFC в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец Илимбек Акылбек уулу одержал победу над представителем Азербайджана Мехеммедели Османли на турнире UFC Fight Night, который прошел 26 сентября в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился дисквалификацией азербайджанского спортсмена за запрещенный приём.

Бой в легчайшей весовой категории продлился чуть более двух минут. В стартовом отрезке Акылбек уулу действовал первым номером, сумел провести тейкдаун и перевести соперника на партер, установив контроль. Однако на отметке 2:19 первого раунда Османли нанес кыргызстанцу запрещенный удар коленом в голову.

После этого эпизода рефери Керри Хатли незамедлительно остановил поединок. Действия Османли были признаны нелегитимными, в результате чего он получил дисквалификацию, а победу присудили представителю Кыргызстана.

Для Илимбека Акылбек уулу этот успех стал третьим выигрышем подряд. В свою очередь, для Мехеммедели Османли поражение из-за нарушения правил прервало серию из девяти побед.


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URL: https://www.vb.kg/461844
Теги:
смешанные бои, США, Кыргызстан
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