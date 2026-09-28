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Айбийке Уланбек кызы завоевала серебро чемпионата мира по парадзюдо

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсменка из Кыргызстана Айбийке Уланбек кызы стала серебряным призером чемпионата мира по парадзюдо IBSA Judo World Championships, который проходит в Тбилиси (Грузия).

Представительница национальной сборной выступила в весовой категории до 52 килограммов среди спортсменов в классе J2.

На пути к финалу кыргызстанка провела серию успешных поединков. В первых кругах турнира она уверенно одолела соперниц из Узбекистана и Японии. В полуфинальной схватке Уланбек кызы оказалась сильнее дзюдоистки из Индии и пробилась в главный поединок соревнований.

По итогам финальной встречи кыргызстанская спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала и принесла в копилку страны серебряную медаль мирового первенства.

Справка: Чемпионат мира IBSA Judo World Championships проводится под эгидой Международной федерации спорта слепых (International Blind Sports Federation) и является крупнейшим турниром, собирающим сильнейших парадзюдоистов планеты.


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URL: https://www.vb.kg/461845
Теги:
дзюдо, чемпионат мира, Кыргызстан, ЛОВЗ
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