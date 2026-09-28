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Кыргызстанские гребцы завершили Азиатские игры без медалей

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ завершила выступление на Азиатских играх-2026 в Японии. Несмотря на выход в финальные заезды, кыргызстанским спортсменам не удалось завоевать медали.

Одним из лучших результатов команды стало выступление Родиона Туйгунова в одиночной байдарке на дистанции 500 метров. Отечественный спортсмен успешно преодолел квалификацию и пробился в финал, где показал время 1 минута 46,691 секунды и занял шестое место.

В командных соревнованиях Кыргызстан представляли Ерлан Султангазиев, Родион Туйгунов, Рысбек Толомушев и Урмат Ыманбеков. В финале кыргызстанская четверка первую половину дистанции прошла с третьим результатом и претендовала на место в тройке лидеров. Однако во второй части гонки гребцы уступили позиции и финишировали пятыми с результатом 1 минута 26,341 секунды.

В соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров дуэт Ерлана Султангазиева и Рысбека Толомушева занял восьмую строчку.

Таким образом, сборная Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ завершила Азиаду-2026 без наград, остановившись в шаге от призовых мест.


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URL: https://www.vb.kg/461846
Теги:
Азиатские игры, гребля, спорт, Кыргызстан
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