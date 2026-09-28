СМИ: "Манчестер Сити" признан виновным по 114 из 115 обвинений

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити", по данным ряда СМИ, признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений, связанных с предполагаемыми нарушениями финансовых правил Английской Премьер-лиги.

Как сообщается, к такому решению пришла независимая комиссия, рассматривавшая дело клуба. Премьер-лига официально решение комиссии пока не публиковала. Возможные санкции в отношении "Манчестер Сити" ещё не определены.

Дело стало результатом многолетнего расследования деятельности клуба. Премьер-лига начала расследование в 2018 году, а в феврале 2023 года предъявила "Манчестер Сити" обвинения и передала дело на рассмотрение независимой комиссии.

Обвинения касаются финансовой информации клуба за период с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Кроме того, "Манчестер Сити" обвиняли в несоблюдении правил финансового фэйр-плей УЕФА в период с сезона 2013/14 по сезон 2017/18, а также требований Премьер-лиги в области прибыльности и финансовой устойчивости.

"Манчестер Сити" на протяжении всего разбирательства отрицал нарушения. После появления сообщений о решении комиссии клуб заявил, что юридический процесс продолжается, его существенные этапы ещё предстоит завершить, а само разбирательство остаётся конфиденциальным.

Председатель клуба Халдун Аль-Мубарак также обратился к болельщикам с открытым письмом. Он выразил уверенность в позиции "Манчестер Сити" и призвал не делать окончательных выводов до полного завершения разбирательства.

Санкции в отношении клуба пока не объявлены. Ожидается, что "Манчестер Сити" воспользуется возможностью обжаловать решение.