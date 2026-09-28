Гол Оярсабаля принес Испании победу над Англией в Лиге наций

Сборная Испании обыграла Англию со счетом 3:2 на стадионе "Уэмбли" в матче Лиги наций УЕФА.

Испанцы открыли счет уже на второй минуте встречи благодаря голу Ламина Ямаля. Англия ответила двумя мячами еще до перерыва: на 36-й минуте отличился Энтони Гордон, а спустя четыре минуты Гарри Кейн вывел хозяев вперед.

В начале второго тайма Англия получила возможность увеличить преимущество. После нарушения правил на Джуде Беллингеме арбитр назначил пенальти, однако Кейн не смог его реализовать - мяч после его удара попал в перекладину.

На 60-й минуте вышедший на замену Алекс Баэна сравнял счет. Еще через 14 минут Микель Оярсабаль, также появившийся на поле со скамейки запасных, забил третий мяч Испании.

В оставшееся время англичане пытались отыграться, однако Испания сохранила преимущество и завершила встречу победой со счетом 3:2.

Матч стал для обеих сборных первым после чемпионата мира 2026 года. Испания является действующим чемпионом мира.