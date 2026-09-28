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"Я хотел быть Ламином, а не Месси". Ямаль - о сравнении с легендой

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал об эмоциональной встрече с Лионелем Месси после финала чемпионата мира 2026 года.

После финального свистка 19-летний испанец обнялся с Месси. В интервью The Guardian Ямаль рассказал, что поблагодарил аргентинца за его вклад в футбол.

"Я поблагодарил его за все, что он дал футболу. Я не делаю такие вещи ради красивой фотографии - это шло изнутри", - рассказал Ямаль.

Сборная Испании завоевала титул чемпиона мира 19 июля, победив Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий мяч на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес.

Аргентинцы завершали встречу в меньшинстве. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален в компенсированное время второго тайма.

В интервью Ямаль также вспомнил знаменитую фотографию 2007 года, на которой молодой Месси держит его, еще младенца, во время благотворительной фотосессии. Снимок получил широкую известность спустя годы, когда Ямаль стал одним из ведущих футболистов "Барселоны" и сборной Испании.

Ямаль неоднократно сталкивался со сравнениями с аргентинским футболистом, однако подчеркивает стремление строить собственную карьеру.

"Я хотел быть Ламином, а не Месси", - сказал футболист.


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URL: https://www.vb.kg/461856
Теги:
футбол, чемпионат мира, Испания, Аргентина
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