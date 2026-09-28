В Кара-Балте пройдет чемпионат Кыргызстана по дуатлону

4 октября в Кара-Балте состоится чемпионат Кыргызстана по дуатлону. Участники разыграют медали на дистанциях "Спринт" и "Супер Спринт".

В категории U15 спортсмены 12-15 лет преодолеют 2 км бегом, 8 км на велосипеде и еще 1 км бегом. Представители категорий Junior, ParaElite и Elite выступят на дистанции, включающей 5 км бега, 20 км велогонки и заключительные 2,5 км бега.

Отдельные старты организуют для детей в возрастных категориях 7-8, 9-10 и 11-12 лет.

Организатором чемпионата выступает Федерация триатлона Кыргызской Республики. Главным судьей соревнований назначена Елена Лыжина-Полченкова, техническим делегатом - Айбек Надырбеков.

В положении о соревнованиях общий лимит участников установлен на уровне 130 человек. Регистрация открыта до 1 октября. Регистрационный взнос составляет 200 сомов.

Дуатлон включает три последовательных этапа: бег, велогонку и еще один беговой отрезок.