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В горах Чуйской области отдыхающие сняли схватку горных козлов

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В одном из горных районов Чуйской области отдыхающие сняли на видео поединок двух горных козлов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

На кадрах видно, как два горных козла меряются силой и сталкиваются рогами. За происходящим наблюдают другие животные.

Как пояснили в Минприроды, подобные поединки являются проявлением естественного поведения животных. Особенно в период размножения между самцами усиливается конкуренция, и они могут вступать в схватки, чтобы установить своё превосходство.

В ведомстве отметили, что подобные явления являются частью естественных процессов в природе. Сохранение среды обитания диких животных и обеспечение для них спокойных условий остаются одними из основных направлений охраны природы.

Минприроды призвало граждан бережно относиться к диким животным, не вмешиваться в их естественную среду обитания и соблюдать экологические правила во время отдыха на природе.


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URL: https://www.vb.kg/461860
Теги:
Минприродресурсов, Чуйская область, экология, животные
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