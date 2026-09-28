На месте кинотеатра "Чатыр-Куль" строят новый культурный центр

В Бишкеке продолжается строительство нового культурного центра на месте бывшего кинотеатра "Чатыр-Көл". 27 сентября ход работ проверил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

На участке площадью 0,4 гектара возводится трехэтажное здание общей площадью 7 490 квадратных метров. В нем предусмотрены кинотеатр на 420 мест, выставочный зал на 330 мест, музыкальные и театральные классы, фуд-корт и многофункциональные пространства. Также проектом предусмотрен подземный паркинг на 92 автомобиля.

На сегодняшний день железобетонный каркас здания полностью завершен. На первом и втором этажах закончена кладка кирпичных стен, на третьем этаже работы продолжаются. Одновременно на первых двух этажах штукатурят стены и проводят электромонтажные работы.

Во время осмотра Айбек Джунушалиев отметил, что новый центр должен быть ориентирован прежде всего на жителей Бишкека и иметь общественное, а не преимущественно административное назначение.

Мэр поручил предусмотреть условия для комфортного посещения центра, в том числе пандусы и лифты для лиц с инвалидностью, удобные санитарные помещения, а также зоны для небольших творческих групп и студий.

Кроме того, профильным службам и застройщику поручено проработать рациональное использование помещений. По задумке мэрии, центр должен быть востребован жителями и обеспечивать собственную эксплуатацию за счет предусмотренной коммерческой деятельности, сохраняя при этом общественную функцию.