Прокуратура вернула государству автобазу стоимостью 94 млн сомов

В Айтматовском районе государству вернули земельный участок площадью 4,7 гектара вместе с расположенной на нем автобазой общей стоимостью 94 млн сомов. Об этом сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства в сфере государственной собственности.

В ходе проверки установлено, что в 2005 году земельный участок площадью 4,7 гектара, на котором расположена государственная автобаза, был незаконно передан в частную собственность на основании договоров купли-продажи. В дальнейшем объект использовался частными лицами.

В результате принятых прокуратурой мер земельный участок вместе с автобазой возвращен в государственную собственность.