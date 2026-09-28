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Прокуратура вернула государству автобазу стоимостью 94 млн сомов

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В Айтматовском районе государству вернули земельный участок площадью 4,7 гектара вместе с расположенной на нем автобазой общей стоимостью 94 млн сомов. Об этом сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства в сфере государственной собственности.

В ходе проверки установлено, что в 2005 году земельный участок площадью 4,7 гектара, на котором расположена государственная автобаза, был незаконно передан в частную собственность на основании договоров купли-продажи. В дальнейшем объект использовался частными лицами.

В результате принятых прокуратурой мер земельный участок вместе с автобазой возвращен в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/461864
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область
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