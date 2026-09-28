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В Кыргызстане за неделю на штрафстоянку отправили 3 417 авто

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С 18 по 24 сентября 2026 года в Кыргызстане, по предварительным данным, выявлено 38 531 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

За неделю сотрудники ведомства выявили 5 691 случай управления транспортными средствами без соответствующих документов и 395 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, зарегистрировано 1 572 случая превышения установленной скорости, 1 913 нарушений ПДД с участием пешеходов, 6 034 нарушения правил эксплуатации транспортных средств и 449 случаев незаконного затемнения стекол автомобилей.

За автохулиганство зафиксировано 39 нарушений, еще девять случаев связаны с управлением транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками. К категории других нарушений ПДД отнесено 19 012 случаев.

За различные нарушения правил дорожного движения 3 417 транспортных средств водворены на временную штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/461865
Теги:
нарушения, ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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