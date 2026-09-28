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В Оше в здании таможенного оформления нашли схрон с оружием

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В Оше обнаружили специально оборудованное помещение для хранения оружия, где находились огнестрельные пистолеты и боеприпасы. Об этом сообщили в ГКНБ.

По его данным, тайник выявили сотрудники ГКНБ совместно с Таможней "Ош" Государственной таможенной службы в неиспользуемом здании места таможенного оформления "Бими Ош Сервис".

В помещении находился сейф с оружием и боеприпасами. В ходе следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты три огнестрельных пистолета, пять магазинов, 31 патрон калибра 12 мм, 47 патронов калибра 9×17 мм, 14 патронов калибра 9 мм, восемь патронов АМГ и три рации.

В настоящее время устанавливается происхождение изъятого оружия и боеприпасов, а также лица, организовавшие схрон.


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URL: https://www.vb.kg/461866
Теги:
ГКНБ, оружие, Ош, таможня
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