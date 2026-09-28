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Ученые Кыргызстана представили исследования истории XX века в Барнауле

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Ученые, преподаватели и представители власти из России, Казахстана и Кыргызстана обсудили современные подходы к преподаванию истории, сохранение исторической памяти и сотрудничество в сфере просвещения. Международная научно-практическая конференция "Современное историческое образование России и стран Центральной Азии" прошла 24 сентября в Барнауле, сообщает информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Конференция, посвященная 85-летию начала битвы за Москву, открыла VII Международный образовательный форум "Алтай-Азия". Участники обсудили преподавание истории в школах и вузах, подходы к изучению Великой Отечественной войны и способы вовлечения школьников в исследовательскую работу.

Директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Иван Назаров отметил необходимость рассматривать историческое образование во взаимосвязи России и Центральной Азии, а также школы, вуза, науки и общества.

Проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин обратил внимание на действующие международные исторические проекты и сотрудничество между учеными разных стран.

Депутат Государственной Думы России, председатель Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов говорил о роли образования в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и общем вкладе народов СССР в Победу.

Председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев отметил, что профессиональные сообщества России и стран Центральной Азии взаимодействуют по широкому кругу вопросов - от обмена опытом преподавания истории до совместных просветительских проектов.

"Особое место в этой обширной повестке занимает осмысление наиболее значимых событий нашего прошлого, прежде всего Великой Отечественной войны. Ученым и педагогам наших стран важно регулярно делиться последними наработками и искать точки соприкосновения", - сказал он.

Одной из тем конференции стало создание регионального учебника по истории Алтайского края для учащихся 5-7 классов.

Директор АНО "Центр проектных решений общественно активных школ" Алена Митина представила используемые в образовательной работе инструменты, среди которых "живой учебник", исторические квизы, игровые технологии и проект "Цифровая артель". Проекты, объединяющие историю и IT, проходят экспертизу на соответствие требованиям законодательства о защите детей от вредной информации. В движении участвуют более 200 школ региона.

Депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева рассказала о просветительском проекте "Города герои. История подвига", который реализуется уже пять лет совместно с Российским военно-историческим обществом и обществом "Знание". К проекту присоединились 25 школ.

В конференции также приняли участие ученые вузов-партнеров НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" из Казахстана и Кыргызстана.

Кандидат исторических наук Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, главный эксперт КИСИ при Президенте Казахстана Канша Калиева представила доклад о вкладе поискового движения Восточно-Казахстанской области в сохранение памяти о казахстанцах - участниках Великой Отечественной войны.

Она рассказала о работе поисковиков и поделилась личным опытом поиска сведений о своем дедушке, во время которого столкнулась с ошибками в архивных документах.

"Поисковая работа позволяет обучающимся увидеть за общими датами и статистическими данными живого человека. Молодые исследователи учатся анализировать источники, сопоставлять документы, проверять информацию. Благодаря этому история перестает быть набором фактов и становится личным и осмысленным знанием", - отметила Калиева.

В дискуссии приняли участие представители Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.

Доцент КНУ Бермет Алимова подняла проблему концептуального раскола в преподавании истории середины XX века, связанную с противопоставлением героизации и демонизации советского строя. Для преодоления такого подхода она предложила использовать принцип системности, реконструкцию мотивации и оценки без крайностей.

Доцент кафедры истории стран Европы и Америки КНУ Назира Момошева рассказала об исторической памяти и социально-гуманитарном сотрудничестве Кыргызстана и России. Она выделила три составляющие общей исторической памяти: советское наследие, Великая Отечественная война и русскоязычную среду. Момошева также отметила, что Кыргызстан является одной из немногих стран СНГ, где русский язык имеет статус официального.

Старший преподаватель Института истории и регионоведения КНУ Замира Орозахунова представила исследование политической системы Киргизской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Она отметила, что современная историография постепенно переходит от событийного и партийно-политического подхода к институциональному и социально-политическому анализу. Одним из перспективных направлений Орозахунова назвала изучение работы местных органов власти на региональном уровне.

Отдельной частью программы стала презентация международных проектов НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин представил результаты международных археологических экспедиций, проведенных в этом году на Алтае и в Казахстане. В них участвовали специалисты, студенты и волонтеры из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В Казахстане полевые исследования проводятся при поддержке Торайгыров университета. Результаты совместной работы ученых публикуются в научных журналах.

Директор музея археологии и этнографии Алтая Ярослав Фролов рассказал об обновленной платформе виртуального музея "Большой Алтай - родина тюрков". По его словам, география проекта расширяется, к нему присоединяются музеи Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Некоторые музеи, с которыми мы сотрудничаем - особенно муниципальные и районные, - широко нигде не представлены. Через наш проект у них есть возможность продемонстрировать свои экспонаты тюркского периода широкой аудитории", - сказал Фролов.

Говоря о преподавании истории, Иван Назаров обратил внимание на влияние большого объема информации в интернете на школьников и студентов.

"Из-за доступности информации в интернете у школьников и студентов возникает иллюзия: "Я все знаю". Однако в Сети полно фейков, продуктов ИИ, шуток - и в эти ловушки легко попасть. Поэтому важна системность: уже в школе нужно закладывать базовые принципы понимания истории своего края, страны и соседних государств, а в вузе - углублять эти знания. Очень многое зависит от профессионализма педагога", - отметил Назаров.

По итогам конференции участники предложили сделать эту площадку постоянной и проводить встречи ежегодно, активнее привлекать школьных учителей и представителей органов власти, а также усилить преподавание региональной истории в вузах.

Инициаторами Международной научно-практической конференции "Современное историческое образование России и стран Центральной Азии" выступили Институт истории и международных отношений АлтГУ и отделение Российского исторического общества в Алтайском крае.


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URL: https://www.vb.kg/461867
Теги:
ВОВ, вуз, Россия, школа, Кыргызстан, история
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