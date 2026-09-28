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В Кыргызстане могут внедрить технологии "умного города"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане рассматривают возможности внедрения технологий "умного города", включая интеллектуальное видеонаблюдение, управление дорожным движением, автоматизированные парковки и мониторинг качества воздуха. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при gрезиденте Кыргызской Республики.

В рамках визита в Баку заместитель главы агентства Дамирбек Бикулов встретился с представителями компаний Elon Smart Technology и MegaSec MMC, специализирующихся на цифровых технологиях, "умном городе" и кибербезопасности.

На встрече с руководителем регионального офиса Elon Smart Technology Вугаром Салахли были представлены решения для повышения безопасности и эффективности городской инфраструктуры.

В их числе интеллектуальные системы видеонаблюдения, управления светофорами и дорожным движением, автоматизированные парковочные системы, мониторинг качества воздуха, интеллектуальное освещение и системы громкоговорящей связи.

Стороны обсудили возможности применения этих технологий в Кыргызстане, перспективы инвестиционного и технологического сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в сфере цифровизации.

Кроме того, Бикулов встретился с представителями MegaSec MMC. Основное внимание стороны уделили вопросам кибербезопасности и цифровой инфраструктуры.

Компания представила собственные решения для защиты информационных систем и возможности их применения в государственном секторе.

По итогам встреч стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и проработке конкретных направлений сотрудничества, включая внедрение современных цифровых технологий и реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/461868
Теги:
Азербайджан, информационные технологии, безопасность, Кыргызстан
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