В Кыргызстане могут внедрить технологии "умного города"

В Кыргызстане рассматривают возможности внедрения технологий "умного города", включая интеллектуальное видеонаблюдение, управление дорожным движением, автоматизированные парковки и мониторинг качества воздуха. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при gрезиденте Кыргызской Республики.

В рамках визита в Баку заместитель главы агентства Дамирбек Бикулов встретился с представителями компаний Elon Smart Technology и MegaSec MMC, специализирующихся на цифровых технологиях, "умном городе" и кибербезопасности.

На встрече с руководителем регионального офиса Elon Smart Technology Вугаром Салахли были представлены решения для повышения безопасности и эффективности городской инфраструктуры.

В их числе интеллектуальные системы видеонаблюдения, управления светофорами и дорожным движением, автоматизированные парковочные системы, мониторинг качества воздуха, интеллектуальное освещение и системы громкоговорящей связи.

Стороны обсудили возможности применения этих технологий в Кыргызстане, перспективы инвестиционного и технологического сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в сфере цифровизации.

Кроме того, Бикулов встретился с представителями MegaSec MMC. Основное внимание стороны уделили вопросам кибербезопасности и цифровой инфраструктуры.

Компания представила собственные решения для защиты информационных систем и возможности их применения в государственном секторе.

По итогам встреч стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и проработке конкретных направлений сотрудничества, включая внедрение современных цифровых технологий и реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане.