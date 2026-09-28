Садыр Жапаров обсудил с главой TİKA новые проекты в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллаха Эрена. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и перспективы реализации совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщила пресс-служба президента, Садыр Жапаров обозначил несколько основных направлений сотрудничества. Среди них здравоохранение, модернизация сельскохозяйственной лабораторной инфраструктуры, профессионально-техническое образование и подготовка специалистов в сфере "зеленой" энергетики.

Особое внимание президент предложил уделить реализации проектов в отдаленных и высокогорных районах Кыргызстана. Речь идет, в частности, о малой гидроэнергетике, медицинской инфраструктуре и повышении доступности социальных услуг.

Абдуллах Эрен передал Садыру Жапарову приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил положительную динамику социально-экономических показателей Кыргызстана.

Глава TİKA также рассказал о ближайших планах агентства в Кыргызстане. В частности, запланирован ряд мероприятий, новых проектов и отдельных инициатив.