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В Кыргызстане растет сбор зерна, овощей и картофеля: данные Минсельхоза

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В Кыргызстане высокими темпами продолжается уборка сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза КР, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике существенно увеличились урожайность и валовой сбор основных культур.

На сегодняшний день по стране убрано 562,6 тысячи гектаров зерновых (91,1% от общей площади). Совокупный намолот достиг 1 млн 937,6 тыс. тонн при средней урожайности 29,8 центнера с гектара. Безусловным лидером по валовому сбору зерна остается Чуйская область, где аграрии намолотили 699,4 тыс. тонн.

Позитивную динамику показывают и другие направления:

  1. Овощные культуры: убраны с площади 43,7 тыс. гектаров, общий сбор составил 757,2 тыс. тонн.
  2. Картофель: накопано 671,8 тыс. тонн при средней урожайности 162,0 ц/га. Наибольший объем традиционно обеспечивает Иссык-Кульская область - 257,2 тыс. тонн.
  3. Бахчевые: уборка выполнена на 86%, собрано 211,1 тыс. тонн продукции.
  4. Масличные культуры: валовой сбор достиг 8,7 тыс. тонн.

Кроме того, в южных регионах страны продолжается сбор хлопка - на текущий момент заготовлено 3,0 тыс. тонн сырца, а в Чуйской области стартовала уборка сахарной свеклы.


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URL: https://www.vb.kg/461872
Теги:
Кыргызстан, урожай
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