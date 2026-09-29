Швейцария выделила 6 млн сомов на развитие жилмассивов "Адилет" и "Ак-Жар"

В бишкекских жилых массивах "Адилет" и "Ак-Жар" состоялась церемония открытия нового мини-футбольного поля, а также детской площадки с воркаут-зоной. В мероприятии приняли участие представители мэрии столицы, администрации Свердловского района, Посольства Швейцарии, а также местные жители и лидеры сообществ.

Благодаря реализации проекта около 15 тысяч жителей двух новостроек получили современные пространства для спорта, отдыха и досуга. Кроме того, удалось решить многолетнюю социальную проблему: 22 домохозяйства на 1-й улице жилмассива "Адилет" впервые за 17 лет были подключены к централизованному питьевому водоснабжению.

Общая стоимость двух проектов составила 9,06 млн сомов, из которых 6,06 млн сомов выделено в виде гранта Правительством Швейцарии, а 3,0 млн сомов направлено из городского бюджета Бишкека. Инициаторами работ и активными участниками планирования выступили сами местные жители.

Инфраструктурные изменения реализованы в рамках программы малых грантов проекта "Аракет", который с 2022 года финансируется Швейцарией и направлен на улучшение условий жизни в 11 новостройках Бишкека и Оша. Программу в Кыргызстане реализует компания GFA Consulting Group, а грантовый компонент - ОО "Ресурсный центр для пожилых людей" при партнерском участии ОО "Арыш".