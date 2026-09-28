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В Международный день глухих парк "Евразия" принял гостей из Токмака

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- Жан Алиев
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В Международный день слепых и глухих парк "Евразия" посетили воспитанники Токмакского учебно-производственного предприятия Кыргызского общества слепых и глухих.

Команда парка подготовила для ребят насыщенную праздничную программу: гости прокатились на аттракционах, увидели цирковое представление и поучаствовали в интерактивных играх с аниматорами.

Такие встречи уже стали доброй традицией: парк на постоянной основе сотрудничает с благотворительными организациями и детскими домами, организуя экскурсии, мастер-классы и праздники.

Парк "Евразия" продолжит поддерживать социальные проекты и инициативы, направленные на создание доступного и интересного досуга для разных категорий граждан.


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URL: https://www.vb.kg/461874
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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