Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии по футзалу 2028 года

Кыргызский футбольный союз (КФС) официально вступил в борьбу за право принять Кубок Азии по футзалу 2028 года, направив соответствующую заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

В рамках заявочной кампании КФС подготовил детальную концепцию проведения одного из главных футзальных турниров континента. В документе отражены возможности страны по организации матчей и размещению гостей: состояние спортивных арен, тренировочных комплексов, гостиниц, а также транспортная логистика.

В финальной стадии турнира сыграют 16 сильнейших сборных континента. В случае утверждения кандидатуры Кыргызстан впервые в истории примет соревнования такого высокого уровня.

Решающим этапом рассмотрения заявки станет инспекционный визит делегации АФК, который пройдет с 30 сентября по 2 октября. Специалисты конфедерации оценят готовность инфраструктуры, проверив спортивные объекты, места проживания и логистику на соответствие строгим международным регламентам.

По итогам проверки АФК подготовит официальную оценку кыргызстанской заявки, после чего будет принято окончательное решение о месте проведения Кубка Азии - 2028.