Родных погибших в "Шталаге XVIII-D" красноармейцев ищут в Кыргызстане

Имена многих советских военнопленных, погибших в нацистском лагере "Шталаг XVIII-D" в Мариборе, до сих пор ждут своих близких. Исследователи из Словении призывают семьи из Кыргызстана откликнуться - архивные документы могут помочь установить судьбу солдат, считавшихся пропавшими без вести.

На прошедшей в Москве II Всемирной общественной ассамблее "Новый мир: ценности, которые объединяют" особое внимание участников привлекли системный поиск и установление судеб бойцов Красной армии, сгинувших в нацистских лагерях для военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

С ключевым докладом на форуме выступил Дэниел Ситер - научный сотрудник Университета Alma Mater Europaea и руководитель исследований Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе (Словения). Он рассказал о работе, которая ведётся на месте бывшего нацистского лагеря "Шталаг XVIII-D" (Stalag XVIII-D), где в нечеловеческих условиях - в так называемом "Русском лагере" (Russenlager) - содержались и массово гибли советские военнопленные.

Историки и исследователи центра обратились к родственникам и потомкам красноармейцев, призванных из Киргизской ССР и других республик Центральной Азии, с призывом откликнуться и выйти на связь.

Память не имеет границ

Как подчеркнул спикер в своём выступлении, лагерь "Шталаг XVIII-D" в Мариборе был создан летом 1941 года. Первые эшелоны с советскими пленными начали прибывать сюда в середине сентября 1941-го. Измученных, изголодавшихся и израненных бойцов перевозили в забитых до отказа товарных вагонах (по 50 человек в каждом), а затем гнали маршем через весь город. Нацисты полностью игнорировали международные нормы и гуманитарное право, обрекая советских солдат на медленную смерть.

"История "Шталага XVIII-D" напоминает нам: никакие юридические или политические категории не могут служить предлогом для отрицания человеческого достоинства, - отметил исследователь. - Прошлое нельзя изменить, переписать или адаптировать под текущую политику. Исследования таких трагических страниц истории должны опираться исключительно на архивные документы, факты и открытый научный диалог".

Документы возвращаются в семьи: опыт Вологды и Душанбе

Международный исследовательский центр в Мариборе уже более десяти лет занимается архивным поиском, увековечением памяти погибших и установлением имён бойцов. За последние годы исследователям удалось установить судьбы сотен солдат из разных регионов бывших советских республик.

Особым направлением работы стали личные встречи с родственниками погибших военнопленных:

В Вологде (в областной библиотеке) исследователи официально передали семье погибшего красноармейца редкие архивные документы, фотографии и данные о последних днях его жизни.

В Душанбе (на базе Национальной академии наук Таджикистана) состоялась передача архивных свидетельств и документов родственникам таджикистанцев, считавшихся пропавшими без вести.

Теперь исследователи из Марибора намерены расширить поисковую работу и архивные изыскания по бойцам, призванным из Киргизской ССР.

Почему это важно для Кыргызстана?

Из Кыргызстана на фронты Великой Отечественной войны ушли свыше 360 тысяч человек, десятки тысяч из них числятся пропавшими без вести. Сведения о многих бойцах до сих пор закрыты или рассредоточены по зарубежным архивам. Работа Словенского центра позволяет пролить свет на судьбы тех, кто попал в плен в 1941–1942 годах и был отправлен в лагеря на территории оккупированной Европы.

Установление судьбы каждого солдата - это восстановление исторической справедливости, человеческого достоинства и семейной памяти.

Как откликнуться?

Если в вашей семье есть фронтовик, который считался пропавшим без вести на территории Югославии/Словении или погиб в лагере "Шталаг XVIII-D" (г. Марибор), вы можете обратиться в редакцию vb.kg или напрямую в Международный исследовательский центр Марибора (MRC Maribor).

Также можно обратиться в Поисковое движение Кыргызстана к Светлане Лаптевой - делегату и спикеру II Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир: ценности, которые объединяют", прошедшей в Москве 18–19 сентября 2026 года.

Переданная информация и сохранившиеся в семейных архивах данные помогут исследователям идентифицировать погибших и передать родным официальные архивные справки.