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Кыргызстан выберет проект памятника Айтматову для парка в Минске

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана объявило открытый конкурс на эскизный проект памятника Чингизу Айтматову и скульптурной композиции по мотивам его произведений. Лучший проект предложат для установки в парке имени писателя в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются профессиональные скульпторы, архитекторы и творческие коллективы Кыргызстана. Конкурс пройдет с 29 сентября по 29 октября 2026 года.

Призовой фонд предусматривает 200 тыс. сомов за первое место, 150 тыс. сомов за второе и 100 тыс. сомов за третье.

Проекты будут оценивать по идейно-содержательному уровню, художественному качеству, оригинальности, соответствию пространству парка имени Чингиза Айтматова в Минске и реалистичности их воплощения.

Для участия необходимо представить заявку, эскизный проект, пояснительную записку и информацию об авторе. Документы принимаются в Бишкеке по адресу: проспект Чуй, 112, здание Национального исторического музея Кыргызской Республики.

Парк имени Чингиза Айтматова находится на границе Заводского и Ленинского районов Минска и является частью Слепянской водной системы. Его общая площадь составляет 19,6 га, из которых 2,7 га занимает водная поверхность.

Имя Чингиза Айтматова парку присвоили в 2018 году по инициативе посольства Кыргызстана в Беларуси. 26 ноября того же года там открыли памятный знак, посвященный писателю, созданный белорусским скульптором Алесем Шатило.


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URL: https://www.vb.kg/461880
Теги:
Беларусь, памятник, парк, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, Чингиз Айтматов
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