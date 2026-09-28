Кыргызстан выберет проект памятника Айтматову для парка в Минске

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана объявило открытый конкурс на эскизный проект памятника Чингизу Айтматову и скульптурной композиции по мотивам его произведений. Лучший проект предложат для установки в парке имени писателя в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются профессиональные скульпторы, архитекторы и творческие коллективы Кыргызстана. Конкурс пройдет с 29 сентября по 29 октября 2026 года.

Призовой фонд предусматривает 200 тыс. сомов за первое место, 150 тыс. сомов за второе и 100 тыс. сомов за третье.

Проекты будут оценивать по идейно-содержательному уровню, художественному качеству, оригинальности, соответствию пространству парка имени Чингиза Айтматова в Минске и реалистичности их воплощения.

Для участия необходимо представить заявку, эскизный проект, пояснительную записку и информацию об авторе. Документы принимаются в Бишкеке по адресу: проспект Чуй, 112, здание Национального исторического музея Кыргызской Республики.

Парк имени Чингиза Айтматова находится на границе Заводского и Ленинского районов Минска и является частью Слепянской водной системы. Его общая площадь составляет 19,6 га, из которых 2,7 га занимает водная поверхность.

Имя Чингиза Айтматова парку присвоили в 2018 году по инициативе посольства Кыргызстана в Беларуси. 26 ноября того же года там открыли памятный знак, посвященный писателю, созданный белорусским скульптором Алесем Шатило.